Минтруд унифицирует для всех регионов назначение мер социальной поддержки с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Это произойдёт до 2021 года, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал "Коммерсанту" замминистра Алексей Скляр, это должно сделать социальные услуги более удобными для россиян.

Для осуществления плана потребуется принятие нескольких важных мер. Пенсионному фонду предстоит запустить ЕГИССО как на региональном, так и на федеральном уровне. По словам Скляра, с марта 2019 года ряд регионов уже тестируют техническую составляющую системы, а с 2021 года её использование станет обязательным для всех субъектов.

Далее, Минтруд планирует в 2020 году объединить отдельные процессы взаимодействия граждан с государственными учреждениями оказания социальных услуг, что позволит реализовать принцип "одного окна".

Кроме этого, министерство будет внедрять проактивное предоставление мер социальной поддержки. В частности, должно быть обеспечено уведомление граждан о возникающих у них правах на получение мер социальной поддержки.