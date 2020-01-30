Социальные выплаты станут больше с 1 февраля

По данным Пенсионного фонда России, с первого февраля этого года все социальные пособия и компенсации увеличатся на 3%, сообщает DEITA.RU.

Так, Герои СССР, Герои России и полные кавалеры ордена Славы ежемесячно будут получать 65 619 рублей.

Выплата инвалидам войны вырастет до 5 565 рублей ежемесячно. Инвалидам первой группы – 3 897 рублей, второй группы и детям-инвалидам – 2 783 рублей, третьей группы – 2 228 рублей соответственно.

Повысятся социальные компенсации и для других групп получателей: жертвам радиации, получившим облучение вследствие аварии или испытаний, инвалидам на обслуживание собак-поводырей в ветеринарных клиниках, пособия по беременности женам военнослужащих, призванных на военную службу.

Также с первого февраля вырастет и набор услуг социального характера, включающий в себя лекарства и медицинские изделия, специальное лечебное питание детям-инвалидам, путевки в санаторий и льготный проезд на электричках. При желании эти услуги можно будет получить в денежном эквиваленте в размере 1 155 рублей.

Пособия, выплачиваемые в связи со смертью пенсионера, также возрастут, с 1 февраля они составят 6 124 рубля.

Ирина Елкина