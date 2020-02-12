Социологи запутались в рейтингах доверия к Путину

Левада-центр провёл аналитическое исследование на тему того, как изменился уровень доверия россиян к Владимиру Путину. По итогам исследования, аналитический центр констатировал значительное снижение уровня доверия. Однако опрос ВЦИОМ не показывает негативной тенденции. В хитросплетениях социологических опросов разбиралось ИА DEITA.RU.

Согласно исследованию Левада-центра, Владимиру Путину доверяют порядка 35% опрошенных россиян. «Московский комсомолец» отмечает, что по сравнению с прошлым годом рейтинг снизился на 4 процентных пункта, а по сравнению с осенью 2017 года – и вовсе практически в два раза.

Опрос ВЦИОМ, датированный 2 февраля показал, что Владимиру Путину доверяет более 73% россиян. Впечатляющий разрыв данных от двух аналитических центров. По итогам исследования ВЦИОМ, не доверять Владимиру Путину склонны 23,3 процента респондентов. Таким образом индекс доверия (разница между значениями показателей доверия и недоверия) Путину показал пятьдесят процентов.

Стоит отметить, что 100% акций Всероссийского центра изучения общественного мнения принадлежит государству.

Примечательно, что на портале аналитического центра «Левада» указано, что организация ещё с 2016 года внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.