В Госдуме придумали, как поступать с аккаунтами умерших пользователей соцсетей, сообщает DEITA.RU. Идея принадлежит депутату Госдумы Сергею Вострецову.

Депутат предложил удалять аккаунт умершего пользователя социальных сетей через год – это первый вариант действий. Второй - передавать его по наследству.

Сегодня множество людей использует аккаунты для того, чтобы заработать, в коммерческих целях. Как поступать с такими страницами – неясно, вопрос не урегулирован. Для того, чтобы интернет не становился «кладбищем», этот вопрос нужно решить, говорит Вострецов.

Предположительный план действий: если через пару месяцев активности на странице не будет, и родственники не появятся, аккаунт можно будет удалить. Некоммерческие страницы можно будет оставить страницами памяти, с пометкой, что человек, который ее вел, мертв.

Если идея найдет поддержку, этот аспект урегулируют законодательно.

Анастасия Туркова