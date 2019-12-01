Новости
Соцсети шокировали подборкой пьяных ДТП в столице
1 Декабрь 2019, 11:58
Скандал в «Единой России»: Пьяный водитель жестоко наказан
1 Декабрь 2019, 11:27
Россия бьет рекорды: десятки тысяч больны смертельным заболеванием
1 Декабрь 2019, 10:57
Паспорт, кредиты и суды: паспорт у женщины украли на кладбище
1 Декабрь 2019, 10:29
Эпичные фото жесткой аварии в столице появились в Сети
1 Декабрь 2019, 09:56
Россияне уходят на ипотечные каникулы
1 Декабрь 2019, 09:15
Первый день зимы погодой не радует
1 Декабрь 2019, 08:21
Масштабные отключения электричества в столице: адреса
1 Декабрь 2019, 07:04
Соцсети шокировали подборкой пьяных ДТП в столице
Пьяные ДТП в России, к сожалению, не редкость. Однако, когда утром в воскресенье в различных региональных пабликах то и дело появляются сообщения об авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, гражданам остается только задуматься, а инспекторам ГИБДД проверять информацию, сообщает DEITA.RU.
Так, ранним утром 1 декабря во Владивостоке водитель мини-джипа врезался в столб. По словам очевидцев, водитель якобы был пьян.
Все в той же дальневосточной столице в ночь на воскресенье произошло ДТП по пути с улицы Снеговой на бухту Лазурную. «Пьяная мадам за рулем Toyota Axio не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет, приземлившись на крышу», — пишут очевидцы.
Ранее DEITA.RU информировало, что на Ладыгина в ночь на воскресенье случилось лобовое ДТП между седаном и внедорожником. Свидетели утверждают, что водитель легкового автомобиля был пьян.
Екатерина Брязгунова
Фото: Пьяное ДТП на улице Ладыгина