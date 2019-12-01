Соцсети шокировали подборкой пьяных ДТП в столице

Пьяные ДТП в России, к сожалению, не редкость. Однако, когда утром в воскресенье в различных региональных пабликах то и дело появляются сообщения об авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, гражданам остается только задуматься, а инспекторам ГИБДД проверять информацию, сообщает DEITA.RU.

Так, ранним утром 1 декабря во Владивостоке водитель мини-джипа врезался в столб. По словам очевидцев, водитель якобы был пьян.

Все в той же дальневосточной столице в ночь на воскресенье произошло ДТП по пути с улицы Снеговой на бухту Лазурную. «Пьяная мадам за рулем Toyota Axio не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет, приземлившись на крышу», — пишут очевидцы.

Ранее DEITA.RU информировало, что на Ладыгина в ночь на воскресенье случилось лобовое ДТП между седаном и внедорожником. Свидетели утверждают, что водитель легкового автомобиля был пьян.

Екатерина Брязгунова





Фото: Пьяное ДТП на улице Ладыгина