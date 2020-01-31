Соцсети: в жилом доме произошел взрыв

В районе Чуркина в двухэтажном бараке произошел серьезный взрыв, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают в паблике «Экипажи ДПС», пока нет никаких подробностей случившегося, также не озвучиваются причины. Однако, некоторые комментаторы подчеркивают, что в доме есть пострадавшие.

Отметим, не так давно в Лесозаводске загорелся жилой дом. ЧП произошло глубокой ночью – около 4:00. Спустя пять минут пожарные уже начали бороться с пламенем.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в подъезде загорелся мусор, что и стало причиной сильного задымления и пожара.

Всего удалось спасти четверых – их квартиры были буквально заблокированы сильной дымовой завесой.

Спустя семь минут пожар полностью потушили. К работам привлечено шесть человек и три единицы техники.