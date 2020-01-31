Новости
Соцсети: в жилом доме произошел взрыв
31 Январь 2020, 12:00
Депутата из Большого Камня приговорили к реальному сроку за мошенничество
31 Январь 2020, 11:40
Хабаровские энергетики призывают остерегаться мошенников, продающих энергетическое оборудование
31 Январь 2020, 11:25
Стал известным: житель Владивостока украл видеокамеру в подъезде
31 Январь 2020, 11:20
Поправки в Конституцию обсудили на парламентской площадке
31 Январь 2020, 11:00
Поезда ходят в Китай, несмотря на запрет Мишустина
31 Январь 2020, 10:40
Глава Керчи уволилась после гламурной раздачи «блокадного хлеба»
31 Январь 2020, 10:20
День открытых дверей для операторов персональных данных прошел в Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю
31 Январь 2020, 10:12
Соцсети: в жилом доме произошел взрыв
ЧП произошло в районе Чуркина
В районе Чуркина в двухэтажном бараке произошел серьезный взрыв, сообщает DEITA.RU.
Как сообщают в паблике «Экипажи ДПС», пока нет никаких подробностей случившегося, также не озвучиваются причины. Однако, некоторые комментаторы подчеркивают, что в доме есть пострадавшие.
Отметим, не так давно в Лесозаводске загорелся жилой дом. ЧП произошло глубокой ночью – около 4:00. Спустя пять минут пожарные уже начали бороться с пламенем.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в подъезде загорелся мусор, что и стало причиной сильного задымления и пожара.
Всего удалось спасти четверых – их квартиры были буквально заблокированы сильной дымовой завесой.
Спустя семь минут пожар полностью потушили. К работам привлечено шесть человек и три единицы техники.