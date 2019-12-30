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Соцсети: водитель скончался в многокилометровой пробке
В поселка Пограничный, на границе Приморья и Китая собралась значительная пробка из грузовых автомобилей, сообщает DEITA.RU.
Как пишет подписчик паблика «Экипажи ДПС», фуры стоят на Пограничном по десять дней. Очевидец отмечает, что на сегодняшний день пробка собрала уже более 300 грузовых автомобилей. Кроме того, как пишет автор поста, один из водителей скончался прямо в этой пробке.
«Никаких телодвижений с Российской стороны нет, все просто стоят в Китае», - пишут комментаторы в сети.
«Да, это так, со знакомым общалась, действительно - один водитель умер», - добавила жительница края.
«Бедные водители», - сочувствуют дальнобойщикам читатели паблика.
Александра Маслова