Активных любителей популярный социальных сетей ждёт большое разочарование, сообщает DEITA.RU.

Крупнейшая соцсеть мира Facebook, которой также принадлежит не менее популярная сеть Instagram, объявила о том, что уже в самом скором времени пользователей могут лишить возможности ставить лайки под подстами.

Таким образом, чуть ли не самый главный индикатор успеха той или иной публикации, а также предмет переживаний миллиардов людей по всей планете может попросту исчезнуть.

Видимо, обращая внимание на данный тренда, самая крупная социальная сеть России "Вконтакте" также готовит отказ от лайков внутри своей системы.

И зарубежные разработчики, и отечественные руководители соцсетей говорят о том, что такой шаг должен пойти на пользу качеству производимого внутри сетей контента.

Отказ от лайков должен поспособствовать тому, чтобы люди оценивали содержание постов, а не уровень их оценки. Вместе с тем, психологи уже заявили о том, что такая мера может привести к глобальной депрессии среди пользователей, т.к. их лишать очень мощного психологического подкрепления и чувства удовольствия.

Дмитрий Шевченко