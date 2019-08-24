ФСС рассказал, как отличить сообщение или звонок от злоумышленников от официальной информации Фонда, сообщает DEITA.RU.

По данным ведомства, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием интернета и телефона. Зачастую злоумышленники обещают получение неких социальных выплат и пытаются получить доступ к банковским счетам и персональным данным граждан.

В связи с этим важно помнить, что официальное название Соцстраха – Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ). В то время как мошенники иногда используют название «Федеральная служба социального страхования». Такого ведомства не существует.

Также имейте в виду, что Фонд не пользуется телефонными номерами типа 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ. Сотрудники ФСС никогда не попросят в телефонном разговоре продиктовать срок действия вашей банковской карты, контрольный код и/или СМС-код подтверждения.

Если вам поступило сообщение (по СМС или по электронной почте) якобы от ФСС с текстом вроде «Узнайте свой размер компенсации от государства», ни в коем случае не перезванивайте по указанным в таком сообщении номерам и тем более не сообщайте свои персональные данные (реквизиты паспорта, банковской карты, адрес регистрации и прочее).

Дмитрий Санников