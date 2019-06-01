Китай отомстил Соединенным Штатам за Huawei, сообщает DEITA.RU. Он точно так же введет черный список иностранных компаний и физлиц, попытавшихся давить на местные предприятия, пишет Global Times со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Все, кто блокирует экспорт китайских товаров и вводит «дискриминационные меры по некоммерческим причинам», будут в черном списке, который вскоре опубликуют.

Если нашлись иностранные компании, которые нарушили рыночные принципы и блокировали поставки, поставив под угрозу нацбезопасность Китая, к ним будут приняты меры.

Добавим, что так же в не мирном настрое пребывают сейчас власти Украины, не желающей вести переговоры с Россией после событий, развернувшихся на политической арене в последние годы.

Анастасия Туркова