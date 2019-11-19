Согласован порядок продажи «красивых» автомобильных номеров

МВД и Минэконом РФ пришли к общему знаменателю в вопросе продажи «красивых» автомобильных номеров россиянам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сообщается, что ведомства сдержали обещание - граждане действительно смогут заказать себе необычный номерной знак через портал госуслуг без очередей, но за дополнительную плату.

Итак, пользователи портала смогут самостоятельно выбрать тип приобретаемого автомобильного номера при регистрации ТС: обычного, который будет «рандомно» сгенерирован системой, или «красивого», сочетание букв и цифр которого определит сам автолюбитель. Отмечается, что последний тип номерного знака станет доступен после заполнения соответствующего заявления.

«За особый номер придется заплатить особую пошлину, размер которой определит Минэкономики. Портал не гарантирует, что индивидуальное сочетание символов будет принято с первой попытки - пользователь имеет право зарезервировать только то сочетание, которое еще не занято другими гражданами. После подтверждения брони, необходимо выкупить номер в течение одного дня», - заявили в госуслугах.

Также ведомства разрешили властям регионов самим регулировать стоимость определенных серий «красивых» номеров и продавать их на аукционах. По мнению представителей Министерства экономики России, появление таких полномочий позволит регионам найти дополнительную статью для пополнения бюджета.

Кстати, согласно новым правилам, покупатель автомобиля с ранее установленными «красивыми» номерами будет вынужден заплатить повышенную пошлину при регистрации авто на свое имя. При отказе совершить оплату, ГИБДД автоматически изымет у нового хозяина машины необычный автономер и отдаст его новый обычный.

Екатерина Цой