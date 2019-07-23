Как сохранять машину чистой как можно дольше, сообщает DEITA.RU.

В этом вам помогут восковые покрытия, которые, заодно, защитят покрытие от микротрещин. Пользуйтесь ими после каждой второй автомойки. Покрытие выбирайте на свой вкус: пенный, холодный или горячий. Прочитайте правила его использования и инструкцию. К слову, горячий воск защитит и от коррозии.

Примените керамику или нанокерамику (жидкое стекло). Это диоксид кремния. Если нее экспериментировать самостоятельно, а обратиться в автосервис, вы и защиту от царапин и сколов получите, и разводов избежите.

Водоотталкивающие средства, которые втираются мягкой губочкой или тряпкой, не позволят пыли оставаться на покрытии авто, а вода скатится, не оставляя следа.

Наномойка или двухфазная мойка тоже эффективный метод: она снимет статический заряд с кузова, который удерживает загрязнение. К тому же, вашу машину покроют консервантом, снижающим трение и адгезию загрязнений.

Использование этих мер позволит вам защитить свой автомобиль от грязи, царапин и мелких повреждений.

Анастасия Туркова