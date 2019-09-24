Сокращение чиновников не решит проблем

Масштабные сокращения госслужащих не приведут к желаемым результатам, сообщает DEITA.RU по материалам профсоюзного издания «Солидарность».

Раскритиковали готовящуюся реформу с массовым сокращением чиновников в профсоюзе работников госучреждений и общественного обслуживания России. Как считают в профсоюзе, вместо того, чтобы пытаться по кускам менять структуру госуправления, в правительстве должны подойти к реформированию более системно, разработав четкий план на основе современных управленческих методик и технологических возможностей.

Реформа госуправления с масштабными сокращениями чиновников запланирована на 2020 год. Кроме сокращений, им подготовили и «пряник» - повышение зарплаты для тех, кого не сократят.

Как рассказал «Солидарности» председатель отраслевого профсоюза Николай Водянов. По словам Водянова, сформированная сегодня система порождает избыточный контроль над чиновниками. У госслужащего, исполняющего поручения, большая часть времени уходит на то, чтобы успеть отчитаться перед разными контролирующими органами о том, как он выполняет это поручение. При этом нагрузка на чиновников остаётся весьма и весьма высокой. Иных путей оптимизации их деятельности, кроме освобождения от несвойственных или избыточных функций, нет.

Определенный смысл в словах профсоюзного лидера есть. В 2011–2013 годах численность федеральных государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти сократилась в целом на 20%. С 2016 года численность работников федеральных органов исполнительной власти была сокращена еще на 10%. К 2021 году планируется очередное сокращение численности штата на 15%. При этом служебная нагрузка и выполняемые функции у госслужащих вовсе не снизились. П

Кроме того, важно при сокращении не потерять наиболее квалифицированные кадры. Возникают резонные вопросы, куда будут трудоустроены высвобождаемые служащие? Кто будет отвечать за их трудоустройство и переобучение?

Масштабная реформа органов государственной власти проходит и в Приморье. Ключевым ее моментом является повышение статуса администрации края до правительства. На июльском заседании Законодательного Собрания Игорь Чемерис оказался единственным депутатом, раскритиковавшим новеллу. По его мнению, предложение кратно увеличить зарплаты руководителям вновь формируемых структур, сохранив зарплаты исполнителям, создаст конфликтную ситуацию в рабочих коллективах.

Администрация края парировала тем, что не нужно делать «уравниловку», потому что она приводит к тем результатам, которые есть сегодня. «Мы должны поставить на ключевые посты тех людей, которые будут отвечать за целевые показатели», - отметила Вера Щербина, указав на продолжающийся отток населения из региона и сложную демографическую ситуацию в регионе. «Нам с вами нужно решить много задач, чтобы переломить эту ситуацию», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Дмитрий Санников