Сокращенную рабочую неделю вводят в России

Депутаты Государственной Думы на заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 10 октября рассмотрят законопроект о сокращенной рабочей неделе, сообщает DEITA.RU

Речь в документе идет о том, что для женщин, работающих в сельской местности, могут законодательно закрепить сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 36 часов. Эта дополнительная мера призвана привлечь и удержать кадры на селе. Еще в законопроекте для сельских тружениц прописана гарантия дополнительного выходного дня в месяц за свой счёт и повышенной зарплаты за работу в местах, где рабочий день разделен на части.

Теоретически, норма о сокращенной рабочей неделе уже существует, но на уровне ещё советского подзаконного акта.

При этом по действующему законодательству нормы подзаконных актов, регулирующих трудовые отношения, могут применяться лишь в случае, если они не противоречат Трудовому кодексу. Но такое противоречие нашлось: Трудовой кодекс сейчас предусматривает нормальную продолжительность рабочей недели 40 часов, а не 36, как сказано в Постановлении Верховного Совета. Этот пробел и решили восполнить парламентарии.

Дмитрий Санников