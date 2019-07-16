«К народу совсем не лицом?» Результаты исследования пассажиропотока общественного транспорта представили сегодня, 16 июля, на заседании Думы Владивостока. Судьба транспортной сети города кажется неутешительной, сообщает DEITA.RU.



Городская Дума Владивостока провела очередное заседание на тему общественного транспорта муниципалитета, на котором побывал корреспондент агентства. О тщательном анализе той сферы жителям сообщалось на протяжении полугода. «Мероприятия проводились для более детального представления о работе транспортных предприятий, объёма пассажиропотока и оптимизации маршрутной сети столицы Дальнего Востока», сообщили чиновники.

Руководство управления транспортом города привело неутешительные данные, которые, впрочем, и так знакомы горожанам по собственному опыту: транспорт сильно изношен - средний «возраст» автобусов – свыше 8 лет, троллейбусов - более 11 лет, а трамваев - и вовсе свыше 27 лет, более половины маршрутной сети не работает, как полагается, до 23:00. Всего 40% добросовестно старается работать до позднего вечера, и только 63% городского парка оборудованы системой Глонасс, отметил представитель управления. Чиновники пообещали все исправить, озвучив при этом странную, по мнению горожан, меру – сократить количество маршрутов, по причине того, что "67% ее полностью дублируется". Так, чиновники предлагают сократить количество автобусных маршрутов во Владивостоке с 93 до 69, из оставшихся 17 будет основных и 52 вспомогательных.

Забавная получается картина – водители автобусов позволяют себе завершать рабочий день раньше установленной нормы, налицо нехватка транспорта, но чиновникам нужно ещё уменьшить количество общественного транспорта. При этом общий объём пассажиропотока в месяц на все виды транспорта – порядка 9 миллионов человек, и 95% из них приходится на автобусы.

Помимо этого, запланировано перестроить некоторые маршруты города. Сложно не согласиться, что порой маршрутная карта работает не на пользу обывателям – порой добраться в соседние районы города можно только с пересадками. Плюс ко всему, на некоторых направлениях автобусы ходят с длительным интервалом между рейсами, поэтому в автобусе ещё до середины маршрута начинается дикая давка. Как при подобной ситуации можно сокращать маршрутную сеть, горожанам пока непонятно.

Так или иначе, согласно расхожей поговорке, «надежда умирает последней» - горожане не перестают верить в светлое будущее общественного транспорта Владивостока. Чтобы делать окончательные выводы, остаётся дождаться изменённой схемы движения, которую обещают-таки разработать к концу года. DEITA.RU продолжает следить за ситуацией.

Софья Корф