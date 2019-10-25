Солдат застрелил 8 человек

Минобороны уже подтвердило данные о происшествии в воинской части, сообщает DEITA.RU.



В Забайкальском крае произошло ЧП в воинской части Читинского района. Военнослужащий ремонтно-технической база открыл огонь по сослуживцам.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны, погибли 8 человек, еще двое ранены. Два пострадавших уже в госпитале – их здоровью ничего не угрожает.

Другие военные смогли сразу задержать стрелка. В ведомстве считают, что причина произошедшего – нервный срыв. Там также подчеркнули, что он не связан с армией России.

Елена Миронова