Дождливый и холодный август в Приморье закончится единственным солнечным днем, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Gismeteo.

Судя по озвученному прогнозу, всю предстоящую рабочую неделю во Владивостоке будут идти дожди. Пик осадков придется на вторник — четверг. В среду, 28 августа, количество осадков за день превысит 35 миллиметров. На следующий день по-прежнему будет лить, при этом значительное усилится ветер, до 15 метров в секунду.

В субботу, 31 августа, выглянет солнышко, потеплеет. Ночью воздух прогреется до 19 градусов выше нуля, днем — до 24-х. Ветер значительно ослабеет. Первые дни сентября в регионе будут стоять умеренно теплая погода.

Екатерина Брязгунова