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Солнце вышло из-за туч, но проиграл сегодня «Луч»
29 Сентябрь 2019, 19:00
Владивостокский футбольный клуб «Луч» проиграл в матче 15 тура Олимп-Первенства ФНЛ команде «Чертаново» со счетом 0 : 1, сообщает DEITA.RU.
В гости к «тиграм» прилетела одна из самых молодых и задорных команд турнира - московское «Чертаново». «Луч» фактически «заперся» на своей половине поля, стараясь больше не пропустить, чем забить. Но продержаться владивостокцам не удалось и тайма.
На 31 минуте встречи в своей штрафной сыграл рукой Кутьин, получивший предупреждение. Ну а 11-метровый в ворота «Луча» уверенно реализовал Витюгов.
В дальнейшем владивостокских болельщиков, собравшихся на стадионе «Динамо», грело разве что солнце, но не игра команды. Сверхопасный момент у ворот гостей возник на последних минутах встречи. Но защитник вынес мяч с «ленточки», и «Чертаново» довело матч до победы 0 : 1.
«Невозможно смотреть антифутбол лучовский. Это издевательство над болельщиками. Надо игроков заставлять их игру до следующего тура пересматривать. По два раза в день», -комментируют болельщики в социальных сетях.
Дмитрий Санников