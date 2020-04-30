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Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов

Десятки собак и лошадей погибли без еды на ферме

Врио главы Камчатки Владимир Солодов обещал взять под личный контроль ситуацию с погибшими животными в Елизовском района, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет камчатское издание КАМ24, животных бросили без всякого надзора на одном из фермерских хозяйств, где те погибли без еды и необходимого ухода.

- Десятки загубленных животных в брошенном хозяйстве –  мимо таких фактов нельзя проходить. Люди оставили в беде тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно! Жестокость и безответственность не могут оставаться безнаказанными. Ситуация с ответственностью совершивших преступление и судьба выживших животных под моим личным контролем», – написал Владимир Солодов в своем Телеграм-канале.

Врио главы края добавил, что полиция задержала подозреваемого в течение суток после обращения.

Часть животных все же выжила – их доставили в приюты в Елизово и Вилючинске. Владимир Солодов отдельно поблагодарил волонтеров и сотрудников приютов, которые проявили неравнодушие к животным.

Напомним, заявление в полицию поступило от местных жителей – они сообщили, что на одном из фермерских хозяйств уже месяц не появлялись люди. Стражи порядка, прибыв на место, нашли туши лошадей, собак и оленя. 

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