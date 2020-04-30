Новости
Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан
30 Апрель 2020, 20:12
Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов
30 Апрель 2020, 19:45
За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап
30 Апрель 2020, 19:15
Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008
30 Апрель 2020, 18:45
Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
30 Апрель 2020, 18:15
В Партизанске ликвидируют скандальную свалку
30 Апрель 2020, 17:36
Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных
30 Апрель 2020, 17:15
Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»
30 Апрель 2020, 16:52
Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных
Десятки собак и лошадей погибли без еды на ферме
Врио главы Камчатки Владимир Солодов обещал взять под личный контроль ситуацию с погибшими животными в Елизовском района, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет камчатское издание КАМ24, животных бросили без всякого надзора на одном из фермерских хозяйств, где те погибли без еды и необходимого ухода.
- Десятки загубленных животных в брошенном хозяйстве – мимо таких фактов нельзя проходить. Люди оставили в беде тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно! Жестокость и безответственность не могут оставаться безнаказанными. Ситуация с ответственностью совершивших преступление и судьба выживших животных под моим личным контролем», – написал Владимир Солодов в своем Телеграм-канале.
Врио главы края добавил, что полиция задержала подозреваемого в течение суток после обращения.
Часть животных все же выжила – их доставили в приюты в Елизово и Вилючинске. Владимир Солодов отдельно поблагодарил волонтеров и сотрудников приютов, которые проявили неравнодушие к животным.
Напомним, заявление в полицию поступило от местных жителей – они сообщили, что на одном из фермерских хозяйств уже месяц не появлялись люди. Стражи порядка, прибыв на место, нашли туши лошадей, собак и оленя.