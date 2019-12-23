Сообщение о блокировке счетов придет россиянам

Платежным системам хотят добавить обязанность по отправке sms-сообщения о том, что планируется блокировка счета, передает DEITA.RU. Такие поправки в закон рассмотрят в понедельник, 23 декабря, представители СовФеда.

На сегодняшний день при подозрительной операции может быть проведена блокировка счета без каких-либо предупреждений, а главное — объяснений.

Российские власти убеждены, что такого быть не должно. В связи с этим внесли предложение об обязательном предупреждении клиентов о блокировке их счетов. Более того, в сообщении должна быть указана конкретная причина, почему было принято такое решение.

Если в СовФеде инициативу одобрят, поправки вступит в силу через 90 дней с момента опубликования на официальном ресурсе.

Екатерина Брязгунова