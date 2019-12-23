Новости
Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов
23 Декабрь 2019, 19:45
«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину
23 Декабрь 2019, 19:30
Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы
23 Декабрь 2019, 19:15
Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным
23 Декабрь 2019, 19:00
Врачи рассказали о незаметных симптомах рака
23 Декабрь 2019, 18:45
Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам
23 Декабрь 2019, 18:30
Владельцы таких авто могут не бояться угона
23 Декабрь 2019, 18:15
Известного хирурга отстранили от работы
23 Декабрь 2019, 18:00
Сообщение о блокировке счетов придет россиянам
Платежным системам хотят добавить обязанность по отправке sms-сообщения о том, что планируется блокировка счета, передает DEITA.RU. Такие поправки в закон рассмотрят в понедельник, 23 декабря, представители СовФеда.
На сегодняшний день при подозрительной операции может быть проведена блокировка счета без каких-либо предупреждений, а главное — объяснений.
Российские власти убеждены, что такого быть не должно. В связи с этим внесли предложение об обязательном предупреждении клиентов о блокировке их счетов. Более того, в сообщении должна быть указана конкретная причина, почему было принято такое решение.
Если в СовФеде инициативу одобрят, поправки вступит в силу через 90 дней с момента опубликования на официальном ресурсе.
Екатерина Брязгунова