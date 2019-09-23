Новости
В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр
24 Сентябрь 2019, 02:30
От этого постыдного номера массово отказываются россияне
24 Сентябрь 2019, 01:30
Тайна пенсионного фонда раскрыта
24 Сентябрь 2019, 00:30
Сбербанк сделал подарок таким иностранцам
23 Сентябрь 2019, 23:45
Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников
23 Сентябрь 2019, 23:15
Кремль ответил на обвинения WADA
23 Сентябрь 2019, 22:45
Невиновен: врачей освободят от уголовщины
23 Сентябрь 2019, 22:15
Китай «отвернул» от России еще одного друга
23 Сентябрь 2019, 21:45
Сообщение от МЧС оставит без компенсации автовладельцев
23 Сентябрь 2019, 16:15
Перед надвигающимися сильными дождями жители российских городов получают стандартные сообщения от местного управления МЧС. Спасатели рассказывают о том, что пройдут мощные дожди, сопровождать их будет сильный ветер. Некоторые могут подумать, что эти предупреждения — банальная забота, однако это не так, сообщает DEITA.RU.
Ни для кого не секрет, что если во время непогоды на автомобиль упало дерево, а у автовладельца нет КАСКО, нужно обращаться к коммунальщикам, по вине которых и упало дерево. Вовремя не спилили трухлявый ствол.
Разумеется, никто платить не хочет. Хорошие юристы отказывают в компенсациях, апеллируя к Гражданскому кодексу. Так, в 401-й статье говорится обстоятельствах непреодолимой силы, а в 1083-й — компенсация не выплачивается, если владелец авто сам виноват в происшествии.
И тут на выручку юристам приходит МЧС, а точнее sms-сообщение, в котором спасатели предупреждают о непогоде. Проще говоря, суды признают коммунальщиков невиновными и отказывают в компенсации, ведь автовладелец знал о стихии и хорошо был осведомлен, что деревья в городах падают. В общем, надо было не ставить машину под дерево.
Екатерина Брязгунова