Сообщение от МЧС оставит без компенсации автовладельцев

Перед надвигающимися сильными дождями жители российских городов получают стандартные сообщения от местного управления МЧС. Спасатели рассказывают о том, что пройдут мощные дожди, сопровождать их будет сильный ветер. Некоторые могут подумать, что эти предупреждения — банальная забота, однако это не так, сообщает DEITA.RU.

Ни для кого не секрет, что если во время непогоды на автомобиль упало дерево, а у автовладельца нет КАСКО, нужно обращаться к коммунальщикам, по вине которых и упало дерево. Вовремя не спилили трухлявый ствол.

Разумеется, никто платить не хочет. Хорошие юристы отказывают в компенсациях, апеллируя к Гражданскому кодексу. Так, в 401-й статье говорится обстоятельствах непреодолимой силы, а в 1083-й — компенсация не выплачивается, если владелец авто сам виноват в происшествии.

И тут на выручку юристам приходит МЧС, а точнее sms-сообщение, в котором спасатели предупреждают о непогоде. Проще говоря, суды признают коммунальщиков невиновными и отказывают в компенсации, ведь автовладелец знал о стихии и хорошо был осведомлен, что деревья в городах падают. В общем, надо было не ставить машину под дерево.

Екатерина Брязгунова