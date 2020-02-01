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Сорокоградусные морозы ждут Приморье на следующей неделе

снег

Особенно холодно будет в северных районах края

В начале наступающей неделе в Приморский край придет настоящая, морозная зима. Синоптики предупреждают о сильном похолодании и порывистом северном ветре, сообщает DEITA.RU.

Так, в ночь на 3 февраля, столбики термометров покажут температуру до -28 градусов. В южной части региона чуть теплее – до 16 градусов ниже ноля.

Днем не стоит ждать, что воздух прогреется больше, чем на -9 градусов. Повезет только жителям юга – их ждет -1…-7 градусов по Цельсию.

К середине дня в горных районах будут жестокие морозы – до -40 градусов. Днем на севере до -23, в южных частях – около -8.

Во Владивостоке также будет постепенно холодать – каждый день температура будет падать на пару градусов, а резкий северный ветер – только усиливаться.

Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай давал прогноз на первую декаду февраля. По словам главного синоптика края, начало последнего зимнего месяца не порадует приморцев – с каждым днем будет холодать, и усиливаться резкий ледяной ветер с севера. Самыми сложными будут дни с 4 по 8 февраля – в эти числа будет максимально морозно и ветрено. 

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