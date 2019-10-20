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19 Август 2019, 19:45

Сорвавшаяся со скалы девушка погибла — соцсети

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В субботу, 19 октября, в Ущелье Дарданеллы (Приморье) погибла девушка, сообщает DEITA.RU. Информация об этом облетела местные социальные сети.

По имеющейся информации, девушка сорвалась со скалы и разбилась на смерть. «Многие люди вокруг, несмотря на происшествие, продолжали фотографироваться в столь живописном месте… Улыбались, размахивали руками…» — ужасается девушка поведению земляков.

Об этом же трагическом эпизоде на своей странице в Instagram рассказал пользователь с ником anisimowka. «Подходя к скале Замок Принцессы, мы услышали громкие крики, а затем, выйдя к подножью, встретили людей, которые рассказали, что несколько минут назад с края скалы сорвалась девушка и упала на камни, пролетев несколько десятков метров вниз. К сожалению, девушка не выжила...» — пишет он.

Екатерина Брязгунова

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