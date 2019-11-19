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Составлен список лучших городов для пенсионеров
Москва традиционно заняла первое место, сообщает DEITA.RU.
Рейтинг городов, в которых зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди пенсионеров, возглавили две столицы. Как пишут «Невские новости
https://nevnov.ru/744096-peterburg-voshel-v-top-gorodov-s-nizkim-urovnem-bezraboticy-sredi-pensionerov», Москва и Санкт-Петербург получили индексы 79,9 и 77,1 баллов соответственно.
По данным издания, в Петербурге один из самых благоприятных рынков труда для людей пенсионного возраста. В этом городе пенсионерам легче устроиться на новую работу.
Хуже всего дела обстоят в Чечне, Тувы и на Алтае.
Елена Миронова
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