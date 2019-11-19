telegr wh call

Новости

Видео: неадекват в майке напал на автобус

19 Ноябрь 2019, 07:45

Отключение света ждет столицу

19 Ноябрь 2019, 07:15

О новом апокалипсисе предупредили синоптики

19 Ноябрь 2019, 06:30

Новые запреты ждут любителей выпить

19 Ноябрь 2019, 05:45

Новогодние радости перейдут в уголовную плоскость

19 Ноябрь 2019, 05:00

Составлен список лучших городов для пенсионеров

19 Ноябрь 2019, 04:15

Водителям посоветовали быть осторожнее на АЗС

19 Ноябрь 2019, 03:30

ГИБДД не в силах штрафовать за популярное нарушение

19 Ноябрь 2019, 02:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Составлен список лучших городов для пенсионеров

пенсия

Москва традиционно заняла первое место, сообщает DEITA.RU.

Рейтинг городов, в которых зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди пенсионеров, возглавили две столицы. Как пишут «Невские новости

https://nevnov.ru/744096-peterburg-voshel-v-top-gorodov-s-nizkim-urovnem-bezraboticy-sredi-pensionerov

», Москва и Санкт-Петербург получили индексы 79,9 и 77,1 баллов соответственно.

По данным издания, в Петербурге один из самых благоприятных рынков труда для людей пенсионного возраста. В этом городе пенсионерам легче устроиться на новую работу.

Хуже всего дела обстоят в Чечне, Тувы и на Алтае.

Елена Миронова

Читайте также:

Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Пенсионный фонд сделал заявление о материнском капитале

Добровольная гильотина: чиновники снова «химичат» с пенсиями

Популярное

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

Радоваться рано: синоптики дали прогноз
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...