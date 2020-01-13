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Сотни боевиков на пикапах атаковали позиции в Сирии
Российские военнослужащие в Сирии за сутки зафиксировали 64 нарушения перемирия, турецкие военные – 38, сообщает DEITA.RU по материалам Минобороны России.
Как пишет РИА ФАН, за последние сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев организовал две гуманитарные операции. В Эль-Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор) российские военные передали 250 продовольственных пакетов общей массой 1,213 тонны, а в Хазаре (провинция Хасака) местные жители получили 400 наборов, общим весом 1,94 тонны.
А утром 10 января боевики предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение.
Дмитрий Санников