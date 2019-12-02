Сотни дворов Уссурийска благоустроили

Власти Уссурийска подвели итоги пятилетки по благоустройству придомовых территорий. Более ста пятидесяти городских дворов обрели новую жизнь, сообщает DEITA.RU.

В городской мэрии рассказали, что работы по капитальной реконструкции детских площадок и дворовых стадионов были проведены в пятидесяти одном дворе, новый асфальт дорожные рабочие положили по ста пятнадцати адресам.

В планах до конца этого года благоустройство девятнадцати площадок для игр и занятий спортом, а также работы по асфальтированию придомовых дорог и ремонту бордюров в восьми дворах.

«Все работы в работы в рамках реализации программы по благоустройству дворов приводятся за счет краевого и муниципального бюджетов. Ранее проведение аналогичных программ предполагало пятидесяти процентную доплату со стороны жильцов по общей стоимости преображения двора. С две тысячи семнадцатого года все затраты на это взяли на себя власти Приморья и Уссурийска», - отметили в мэрии.

Отмечается, что в будущем году в очереди на благоустройство находятся более ста придомовых территорий многоквартирных домов городского округа.

Екатерина Цой