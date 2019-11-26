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Сотни горожан останутся без света

дом, подъезд, квартира, электричество, счетчик

Некоторые дома обесточивают не в первый раз за последнее время, сообщает DEITA.RU.

Во вторник во Владивостоке вновь пройдет массовое отключение электричества. На этот раз без света оставят 87 домов.

Как сообщили в МУПВ ВПЭС, света не будет с 9.00 до 17.00 из-за ремонтных работ.

Адреса:

Адмирала Смирнова ул.  2,

8,

Анны Щетининой ул.  30,

32,

34,

Березовая ул.  11,

24,

28,

32,

36,

Бородинская ул.  20Б,

20В,

28,

Кольцевая ул.  21,

23,

24,

25,

26,

27,

29,

31,

Краснознаменный пер.  12,

Ломаная ул.  17,

19,

20А,

21,

23,

27,

29,

33,

35,

37,

38Б,

43,

Мостовая ул.  1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

9,

Ольховая ул.  3,

Пшеницына ул.  46,

101,

103,

105,

107,

109,

111,

113,

115,

117,

117В,

119,

119Б,

123,

Сусанина ул.  24,

25,

28,

31,

33,

35,

Таежная ул.  12,

12А,

16,

16А,

20,

26,

28,

30,

30А,

Уборевича ул.  13,

15,

15/2,

17,

17А,

Уютная ул.  1,

1Д,

8Д,

Фонтанная ул.  40,

42,

Четырнадцатая ул.  46,

48,

50,

52,

54

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