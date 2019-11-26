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Сотни горожан останутся без света
Некоторые дома обесточивают не в первый раз за последнее
время, сообщает DEITA.RU.
Во вторник во Владивостоке вновь пройдет массовое отключение электричества. На этот раз без света оставят 87 домов.
Как сообщили в МУПВ ВПЭС, света не будет с 9.00 до 17.00 из-за ремонтных работ.
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