Сотни горожан останутся без света

Некоторые дома обесточивают не в первый раз за последнее время, сообщает DEITA.RU.



Во вторник во Владивостоке вновь пройдет массовое отключение электричества. На этот раз без света оставят 87 домов.

Как сообщили в МУПВ ВПЭС, света не будет с 9.00 до 17.00 из-за ремонтных работ.

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