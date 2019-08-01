Затор образовался по дороге к аэропорту, сообщает DEITA.RU.



В пригороде Владивостока образовалась огромная пробка. Судя по сообщениям в соцсетях, затор начинается от «Прим Ринга» в сторону Международного аэропорта Владивосток.

Как ранее писало ИА DEITA.RU, пробка на трассе образовалась из-за ремонтных работ. В соцсетях распространяется информация о том, что причина затора – обрушение моста.

Многокилометровая пробка стоит уже несколько часов – примерно с полудня четверга.

Елена Миронова