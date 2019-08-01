Источник изображения: ИА "Дейта.ру"
Затор образовался по дороге к аэропорту, сообщает DEITA.RU.
В пригороде Владивостока образовалась огромная пробка. Судя по сообщениям в соцсетях, затор начинается от «Прим Ринга» в сторону Международного аэропорта Владивосток.
Как ранее писало ИА DEITA.RU, пробка на трассе образовалась из-за ремонтных работ. В соцсетях распространяется информация о том, что причина затора – обрушение моста.
Многокилометровая пробка стоит уже несколько часов – примерно с полудня четверга.
Елена Миронова
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