После гидравлических испытаний в городе начали прокладывать теплотрассы, сообщает DEITA.RU.



«Приморская генерация! АО «Дальневосточная генерирующая компания» предупредила жителей Владивостока о том, что в домах жителей Первой речки опять не будет горячей воды.

По данным компании, после проведения гидравлических исптаний было принято решение провести ремонтные работы на теплотрассе. Воду обещают дать не раньше 19 июля. Без горячей воды останутся жители следующих домов:

Амурская, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова, 3, 5, 7, 9, 15;

Кунгасный, 5;

Океанский, 83, 85, 87, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109;

Острякова, 27, 44;

Садовая, 12, 22, 25, 27;

Хабаровская, 15, 17, 21, 23, 25а, 26, 27а, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а.

Елена Миронова