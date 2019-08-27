В МУПВ уже предупредили горожан, сообщает DEITA.RU.



Завтра, 28 августа, десятки домов во Владивостоке останутся без электричества. Как сообщается на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», отключения плановые. Они составят от 2 до 8 часов. Начнется отключение света в 9.00, а завершится не позднее 17.00.

Адреса:

Адмирала Фокина ул. 1, 1Б. Адмирала Юмашева ул. 14Б. Батарейная ул. 1, 2, 3. Белинского ул. 2, 4, 6, 9, 21, 23. Ватутина ул. 26. Воровского ул. 2А, 2Б, 4, 4А. Вторая ул. 12, 14, 16, 16А, 18, 21, 23, 35, 39, 41, 43, 43А, 45. Главная ул. 22. Клары Цеткин ул. 1. Луговая ул. 63. Маковского ул. 129, 133, 137А. Междугородняя ул. 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Набережная ул. 7А. Первая ул. 1А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9А, 10, 12. Пограничная ул. 2, 4. Порт-Артурская ул. 46А, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105. Светланская ул. 4, 6. Стрелковая ул. 54, 56, 58, 61, 63, 63А, 65, 65А, 69, 71. Третья ул. 11, 13, 13А, 13В. Четвертая ул. 12А, 12Д, 12И, 12Л, 14Б, 20А, 22Г. Шестая ул. 28. Яблочкова ул. 55, 57, 58, 60.

Елена Миронова