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Сотни машин застряли в пробках на российской границе
В субботу, 14 декабря, сразу на двух российских пропускных пунктах образовались значительные пробки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».
Как и обещали пограничники, в преддверии Нового года желающих съездить на выходные в Финляндию прибавилось. Так, только на пропускных пунктах «Торфяновка» и «Светогорск» стоят около пятисот автомобилей, желающих пересечь границу.
Примерное время ожидания составляет 2,5 часа.
Перед Новым годом многие граждане решают покинуть на выходные свои города и отправляются в небольшие путешествия за рубеж. Главная цель, которую они преследуют, — приобрести родным и близким подарки.
Екатерина Брязгунова