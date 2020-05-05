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Сотни медиков отказываются от работы в «режиме коронавируса»

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Как правило, врачи старше 65 отказывались от работы еще до начала пандемии

В Калининградской области около ста врачей и 250 среднего медперсонала отказались работать в условиях коронавирусной пандемии, сообщает ИА DEITA.RU. ‘

Как пишет RT, ссылаясь на слова главы регионального Минздрава Александра Кравченко, довольно много врачей отказались работать в столь опасных условиях – при этом, многие предпочли сделать это еще до начала пандемии в стране.

Среди тех, кто отказался работать сразу – большинство являются работниками, чей возраст превысил 65 лет – такие люди находятся в зоне особого риска.

Кроме того, Кравченко подчеркнул, что медработники всегда находятся в зоне особого риска в разгар эпидемии, а различные лечебные учреждения являются наиболее опасными с точки зрения инфицирования местами. 

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