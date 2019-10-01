Сотни миллиардов не хватит на пенсии в следующем году

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Проект бюджета ПФР рассмотрит Госдума, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 30 сентября, в Госдуму на рассмотрение был внесен проект бюджета Пенсионного фонда. Как пишет ТАСС, планируется, что в 2020 году дефицит ПФР составит 118 млрд рублей.
С дефицитом также пройдет и 2021 год – минут 28,5 млрд рублей. А вот уже 2022 год запланирован с профицитом в 18,5 млрд рублей.
Что касается расходов фонда, то в 2020 году это почти 9 с половиной триллионов рублей. На будущие годы суммы будут увеличены незначительно – на 3 млрд рублей к 2022 году.
Елена Миронова
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