telegr wh call

Новости

Этим россиянам отменят налог

1 Октябрь 2019, 08:15

Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру

1 Октябрь 2019, 07:45

Сотни миллиардов не хватит на пенсии в следующем году

1 Октябрь 2019, 07:15

Россия заживет по-новому с 1 октября

1 Октябрь 2019, 06:30

Детские суициды посчитали в России

1 Октябрь 2019, 05:45

Названы 3 лучшие авто для новичков

1 Октябрь 2019, 05:00

Сбербанк уличили в обмане при выдаче карт

1 Октябрь 2019, 04:15

Названа «секретная» статья, которая избавит от штрафа ГИБДД

1 Октябрь 2019, 03:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Сотни миллиардов не хватит на пенсии в следующем году

1 Октябрь 2019, 07:15

Деньги

Проект бюджета ПФР рассмотрит Госдума, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 30 сентября, в Госдуму на рассмотрение был внесен проект бюджета Пенсионного фонда. Как пишет ТАСС, планируется, что в 2020 году дефицит ПФР составит 118 млрд рублей.

С дефицитом также пройдет и 2021 год – минут 28,5 млрд рублей. А вот уже 2022 год запланирован с профицитом в 18,5 млрд рублей.

Что касается расходов фонда, то в 2020 году это почти 9 с половиной триллионов рублей. На будущие годы суммы будут увеличены незначительно – на 3 млрд рублей к 2022 году.

Елена Миронова

Читайте также:

Возраст выхода на пенсию повысят на три года

Раскрыт главный обман новой пенсионной реформы

Вот что государство задолжало пенсионерам

Популярное

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

Новый обман с банковскими картами набирает обороты

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...