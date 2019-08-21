Во вторник, 19 августа, в Арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление на сумму почти 290 млн рублей, сообщает DEITA.RU.

Иск к воздушной гавани подало ФГУП «Администрация гражданских аэропортов аэродромов». Причина такого иска пока, неизвестна. Зарегистрированный иск будет рассмотрен в первые семь дней, после чего суд примет решение, рассматривать дело или нет.

Отметим, что за последние несколько лет Владивостокский аэропорт два раза судился с Администрацией гражданских аэропортов аэродромов. Первое дело было завершено в 2017 году, тогда три инстанции встали на сторону воздушной гавани и обязали ФГУП

Обязать федеральное государственное унитарное предприятие выполнить обязательства, принятые дополнительным соглашением №1 от 09.09.2014 к договору аренды федерального недвижимого имущества аэропорта Владивосток №261-72/1/11/410-09/13 от 16.10.2013.

Следующее дело было рассмотрено в конце 2018 года, тогда Владивостокский аэропорт хотел через суд заключить дополнительное соглашение к договору с ФГУПом. Суд в исковом заявлении не нашел правовых позиций в иске.

Иван Крышан