Сотни миллионов уйдут на главную беду Приморья, но этого мало

Власти Приморья потратят больше 100 миллионов рублей на ремонт мостов. Соответствующие заказы уже размещены на портале госзакупок, сообщает DEITA.RU.

Так, на выполнение работ по ремонту мостов в Дальнегорском городском округе и Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском муниципальных районах Приморского края заложено почти 50 миллионов рублей. Победитель аукциона будет известен уже 19-го ноября.

Мостовые переходы также отремонтируют в Ханкайском и Пограничном районах края. Правда, тут проблем поменьше, и власти планируют уложиться в 26 миллионов.

И третий крупный лот, направленный на решение серьезных проблем с обветшалыми приморскими мостами, связан с ремонтом в Яковлевском и Кавалерийском районах. На эти цели потратят 41 с лишним миллион рублей.

В итоге выходит сумма примерно в 117 миллионов рублей. Согласно описанию закупок, после завершения ремонта мосты будут соответствовать нормативам «Мосты и трубы». Гарантийный срок после сдачи объекта составит пять лет. Ремонт будет проходить не только по краевым дорогам между населенными пунктами, но и в черте городов и сел.

Еще в июне амбициозные планы по тотальной реконструкции приморских мостов озвучивал губернатор Олег Кожемяко. По его словам, в этом году в крае отремонтируют 19 мостов, еще 30 - в следующем.

Ранее министерство развития Дальнего Востока получило 4,5 миллиарда на эти цели. Распределение средств отследить невозможно, но зато мы видим новые госзакупки на старые задачи.

Обещания по мостам раздаются каждый год, начиная с 2016-го, когда регион подвергся разрушительной атаке со стороны тайфуна «Лайонрок». И так происходит каждую осень. Например, в прошлом году после паводка было нарушено движение на 36 мостах края.

По информации краевого департамента автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, всего в крае 1611 мостов. Из них 717 находятся в аварийном состоянии. Почти половина непригодна, 434 мостовых перехода вообще на грани предельного износа. Большинство таких проблемных участков находится на протяжении автодороги Артем - Находка - Порт Восточный.

Четыре моста на грани обрушения находятся по дороге от Находки в Кавалерово и от Осиновки в Рудную Пристань. Власти обещают, что первая партия предельно аварийных мостов, состоящая из 128 объектов, будет приведена в порядок к 2024 году.

Тогдашний глава дорожного департамента Приморья Алексей Игнатенко зимой прошлого года заявлял, что на ремонт предусмотрено 400 миллионов, считая эти деньги недостаточными. «Это почти катастрофа» - так он описал состояние приморских мостов.

Региональные депутаты требовали и требуют вмешательство федеральных структур. Иными словами, краю, чтобы перекрыть масштабы обрушений и поломок восстановлением мостов, необходимо еще больше денег. Пока же создаются рабочие группы, собрания и комитеты, призванные процесс ускорить.

Количество проблем на приморских мостах не уменьшается, а иногда дело доходит и до трагедий. 26 октября прошлого года неподалеку от села Осиновка под весом большегруза обрушился мост. Фура буквально раздавила следовавшую за ней машину, в которой страшной смертью погибли 23-летняя жительница Арсеньева и ее трехлетняя дочь.

Василий Кучин