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Сотни нарушителей пойманы в Приморье

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С начала 2019 года Приморским филиалом ведомственной охраны Минтранса России пресечено около 700 попыток нарушения требований законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

136 постов охраны ежедневно обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режимы 35 морских ОТИ (объектов транспортной инфраструктуры), а также ведут работу по предотвращению противоправных посягательств и актов незаконного вмешательства.

«В 2019 году 30 человек было задержано за попытку выноса материальных ценностей с охраняемых территорий, 445 нарушителей пытались проникнуть на объекты с внешних сторон. По 18 нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении, а в территориальные органы внутренних дел передано 188 правонарушителей», — сообщил начальник отдела организации охраны объектов Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Кирилл Краснянчук.

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Высокий уровень профессиональной подготовки работников гарантирует тщательное проведение досмотров и соблюдение всех норм и требований при организации защиты объектов транспортной инфраструктуры.

Качество несения службы на объектах морского и речного транспорта также доказали 313 проверок территориальных органов ФСБ и МВД. Стрелками УВО Минтранса задержано 58 тест-объектов.

С начала года сотрудниками служб безопасности и представителями руководства предприятий-заказчиков проведено 30 проверок качества оказания охранных услуг, а также услуг по защите от АНВ (актов незаконного вмешательства).

Дмитрий Санников

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