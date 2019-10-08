Сотни приморцев ждут своих денег от «СССР»

Приморские пайщики известного потребительского кооператива со звучным названием «СССР» перестали получать положенные выплаты с мая текущего года. Вывести вложенные деньги из оборота приморцам тоже пока не удается. Как сейчас обстоят дела у неудачливых кооператоров, выясняло DEITA.RU.

Советский сберегательный союз регионов – именно так звучит расшифрованное название кредитного кооператива, впервые появился в информационном поле еще в 2013 году. Председатель «СССР» подкупил будущих пайщиков не только «ностальгическим» названием, но и громкими, эмоциональными выступлениями по местным телеканалам с советами, как отличить настоящий кооператив от мошенников и обещаниями «гарантии от государства».

Большую часть участников кооператива составили пенсионеры, которые сами приносили сотни тысяч рублей. Правда, до прошлого года владельцев «СССР» заподозрить в каком-либо умысле было невозможно – деньги пайщикам выплачивались регулярно.

В сентябре Центробанк неожиданно, запретил кооперативу привлекать деньги граждан. Дольщики стали получать «письма счастья» якобы лично от руководителя с просьбой немного подождать – вот-вот деньги снова потекут рекой. Но чуда не случилось.

Уголовное дело по факту «мошеннический действий, совершенных путем незаконного присвоения денег пайщиков КПК» было заведено в июле текущего года. Тогда же выяснилось, что под «ностальгической» аббревиатурой действовали аж две компании из Благовещенска. Одна была «Советским Союзом», а вторая «Сибирским…». При чем одна из них продолжает работать.

На дворе – начало октября, а воз и ныне там. Полиция настоятельно рекомендует потерпевшим кооператорам, не получившим положенных денег по истечению сроков договора, обратиться с заявлениями в территориальные отделы МВД.

«Лох не мамонт», «Как яхту назовешь, так она и поплывет!», - резюмировали приморцы, отметив, что сейчас обманутым дольщикам остается только судиться и молиться, чтобы компанию не признали банкротом – плакали тогда денежки граждан.

Отметим, от финансовых операций «СССР» пострадали без малого тысячи дальневосточников и сибиряков – жители Приморья, Амурской области, Бурятии, Якутии и Красноярского края.

Кстати, руководители «СССР» уже заявили о скором открытии филиала в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магадане.

Екатерина Цой