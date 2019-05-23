Центробанк взялся за общепит, сообщает DEITA.RU.
Финансовые власти страны заинтересовались участившимися случаями отказа в безналичном расчёте посетителям ресторанов.
Зампред ведомства Дмитрий Скобелкин сообщил, что ситуация находится на контроле у регулятора.
По его словам, Центробанк готов провести серию контрольных закупок, чтобы подтвердить или опровергнуть поступающие сообщения.
Компетентные органы хотят выяснить имеет ли отказ от безналичного расчёта в ресторанах массовый характер.
Как сообщают эксперты, стремление руководства общепита получать в качестве оплаты наличные деньги взамен электронных, продиктовано тем, что именно наличные открывают больший манёвр для ухода от налогов, отмывания денег и прочих "серых" схем.
В случае обнаружения подобных фактов, к руководству могут быть применены штрафы и санкции вплоть до закрытия заведения.
Дмитрий Шевченко