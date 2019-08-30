Система пожарной сигнализации работала далеко не везде, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

По данным МЧС России, за неделю до начала учебного года в 675 российских школах года датчики вызова экстренных служб не передавали сигналы.

Эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко пояснил, что часто школы настраивают систему на полуавтоматический режим работы, потому что 80% срабатываний сигнализаций в школах ложные.



Данное нарушение оказалось самым распространённым: именно проблемы с пожарной сигнализацией встречаются чаще остальных.

Больше всего школ с нарушениями пожарной безопасности — 280, обнаружили в Дагестане учебных заведений. На втором месте Псковская область — 162 школы.

При этом, МЧС сообщили, что серьёзных нарушений, из-за которых школы могут не открыться, специалистами не обнаружено.

Дмитрий Шевченко