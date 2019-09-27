telegr wh call

Новости

Кафе и рестораны останутся без надзора

27 Сентябрь 2019, 19:30

Росгвардия угрожает горожанам

27 Сентябрь 2019, 19:15

За продуктами в магазинах усилят контроль

27 Сентябрь 2019, 19:00

Почти 500 квартир получили сироты в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:47

Как разводят на заправках, рассказал автоэксперт

27 Сентябрь 2019, 18:45

ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя

27 Сентябрь 2019, 18:30

Производителей из Приморья научат работать на международных площадках

27 Сентябрь 2019, 18:23

Сотни рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:18

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Сотни рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:18

шхуна

Приморские пограничники задержали три северокорейские шхуны и несколько мотоботов. В общей сложности на суднах находились 262 рыбака из Северной Кореи, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении ФСБ, иностранцы вели лов, в том числе запрещенными орудиями, на территории, принадлежащей России. Во время осмотра и задержания ни один рыбак не оказал сопротивления пограничникам.

Всех задержанных доставили в Находку. Улов, который превысил 30 тысяч тонн кальмара, был изъят.

В последнее время ситуация с северокорейскими соседями в Приморье обострилась. Все чаще лодки КНДР можно заметить у берегов Приморского края. Так, в сентябре пограничники задержали северокорейцев, которые отказались подчиняться и напали на россиян. В результате вооруженного конфликта один иностранец погиб, четверо российских пограничников получили ранения, одно из них огнестрельное.

Здесь стоит отметить, что поведение навязчивых соседей понятно, ведь совсем недавно ООН рассказало о том, что в Северной Корее в этом году выдалось очень плохое лето и весь урожай погиб. 10 миллионам граждан КНДР может грозить голодная смертью. Эта цифра шокирует, если учесть, что в стране всего проживают 25 миллионов человек.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

МИД РФ выдвинул требования КНДР из-за инцидента в Приморье

«Напали с вилами»: браконьеров КНДР пугают русским возмездием

Морской бой: соседи обнаглели

Популярное

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах

Шашлыки отменяются: в России появится новый запрет

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья
‡агрузка...
Загрузка...