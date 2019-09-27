Сотни рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

Приморские пограничники задержали три северокорейские шхуны и несколько мотоботов. В общей сложности на суднах находились 262 рыбака из Северной Кореи, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении ФСБ, иностранцы вели лов, в том числе запрещенными орудиями, на территории, принадлежащей России. Во время осмотра и задержания ни один рыбак не оказал сопротивления пограничникам.

Всех задержанных доставили в Находку. Улов, который превысил 30 тысяч тонн кальмара, был изъят.

В последнее время ситуация с северокорейскими соседями в Приморье обострилась. Все чаще лодки КНДР можно заметить у берегов Приморского края. Так, в сентябре пограничники задержали северокорейцев, которые отказались подчиняться и напали на россиян. В результате вооруженного конфликта один иностранец погиб, четверо российских пограничников получили ранения, одно из них огнестрельное.

Здесь стоит отметить, что поведение навязчивых соседей понятно, ведь совсем недавно ООН рассказало о том, что в Северной Корее в этом году выдалось очень плохое лето и весь урожай погиб. 10 миллионам граждан КНДР может грозить голодная смертью. Эта цифра шокирует, если учесть, что в стране всего проживают 25 миллионов человек.

Екатерина Брязгунова