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Сотни тонн взрывчатки исчезли с оборонного завода
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Сотни тонн взрывчатки исчезли с оборонного завода
У крупного башкирского предприятия украли почти 300 тонн взрывчатки, сообщает DEITA.RU.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного управления УМВД России по Стерлитамаку планируют разобраться, куда же все-таки делись сотни тонн взрывчатых отходов, пояснили в ведомстве корреспонденту «Ведомостей».
В уголовном деле речь идет о 276 тоннах взрывчатки. По имеющейся информации, завод, находящий в ведении Минпромторга, получил крупную партию взрывчатых отходов. Они оказались на предприятии в ходе процедуры утилизации, однако не были сданы Минобороны.
Хищение, судя по всему, произошло с ноября 2017-го по март 2019 года.
В Минпромторге думают, что на заводе просто-напросто переработали сотни тонн взрывчатки и передали сторонней компании в качестве заказа.
Ранее DEITA.RU писало о том, что на оборонном предприятии в Дзержинске произошел мощный взрыв. В близлежащих домах даже вылетели стекла из окон квартир. После взрыва начался масштабный пожар.
Екатерина Брязгунова