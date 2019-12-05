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Сотни тысяч россиян стали банкротами

деньги, кошелек

Банкротами в 2019 году признали 161 тысячу человек – на 66 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает DEITA.RU.

Юридическая компания «Стопдолг» провела исследование, которое установило оглашенные цифры. Так, банкротов в этом году на 70% больше, чем было установлено за аналогичный период 2018 года.

«Подобный рост связан с увеличением информированности россиян о том, что имеющиеся долги можно списать. Более того, использовав этот метод, граждане пускают «сарфанное радио», сообщая о пользе процедуры друзьям, коллегам и семье», - отмечают юристы.

Специалисты добавили, что раньше многие граждане считали банкротство чем-то постыдным, а теперь поняли его выгоду и стали осознанно идти на процедуру.

Отмечается, что особенно активно «банкротятся» москвичи и жители Подмосковья – там количество человек достигает 12 и 9,6 тысячи соответственно. Чуть менее активны жители северной столицы и Краснодара.

По предварительным прогнозам компании, в следующем году число банкротов увеличится еще минимум на 50%, а к 2021 году таковыми будут признаны 120 тысяч россиян.

Александра Маслова

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