Света не будет весь день, сообщает DEITA.RU.



В муниципальном унитарном предприятии «Владивостокское предприятие электрических сетей» сообщили о новых адресах, по которым 23 августа состоятся отключения электричества.

Света, сообщается на сайте, не будет с 9.00 до 17.00. причина – в плановых работах по диагностике и ремонту сетей.

Адреса:

Адмирала Горшкова ул. 20. Адмирала Кузнецова ул. 49. Бежецкая ул. 2. Калинина ул. 92, 94, 100, 102, 137, 139, 141, 143, 145А, 147, 149, 151, 153. Ладыгина ул. 4, 9, 9/1, 9А. Ломаная ул. 17, 19, 20А, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 38Б, 43. Луговая ул. 18, 22/26. Надибаидзе ул. 17, 17А, 19. Пихтовая ул. 8, 10, 12, 12А, 14. Таежная ул. 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30. Трамвайная ул. 14, 16, 16А, 38Б. Уютная ул. 1, 8Д. Шепеткова ул. 8, 8А.

Елена Миронова