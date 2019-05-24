Лекарства из списка жизненно важных получили фиксированную цену, и повышать ее можно будет не чаще одного раза в год, сообщает DEITA.RU. Закон уже принят.

Зафиксирована стоимость 735 наименования лекарств, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). В основном, это препараты для лечения сердечно-сосудистой, онкологической, иммунологический и прочих патологий.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сказал, что пришло время для нового уровня госрегулирования данного сегмента здравоохранения. Правительство РФ разработает методы определения стоимости лекарств и период действия регулируемой цены. При этом Федеральная антимонопольная служба отследит ценообразование в данном сегменте.

Производитель лекарства должен будет обратиться к правительству РФ до 1 октября каждого года, чтобы получить разрешение повысить цену. А вот если препарат подешевеет на родине, его цена автоматически снизится в России.

Анастасия Туркова