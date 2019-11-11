Сотовая связь в России резко подорожает

Цены на сотовую связь в России резко вырастут в следующем году. К такому выводу пришли эксперты страны в связи с проблемами, вызванными «законом Яровой» для мобильных операторов. Об этом сообщает DEITA.RU.

По информации представителей Telecom Daily, россиянам следует быть готовыми к тому, что уже в первых числах будущего года цены на сотовую связь «взлетят» от десяти до двенадцати процентов. В это же время сотрудники Content Review заявляют о грядущем росте стоимости «мобильных» тарифов от пятнадцати до двадцати пяти процентов.

Несмотря на разные прогнозируемые показатели, оба эксперта называют примерно одинаковые причины повышения цен. Во-первых, это давно «наболевшие» расходы мобильных операторов на исполнения «закона Яровой». Несколько месяцев назад власти отказались субсидировать деятельности сотовых компаний, вынужденных закупать дорогостоящее оборудование для длительного хранения данных переписок и записей разговоров россиян. Операторы, в свою очередь, заявили, что будут вынуждены в ближайшее время «задрать» цены, чтобы компенсировать затраты, исчисляющимися сотнями миллионами в год.

Вторая причина кроется в отмене роуминга внутри страны - получившие полную свободу пользования связью во время путешествий, россияне стали чаще и больше использовать мобильный интернет для совершения видео-звонков.

Эксперты заявили, что более точные прогнозы роста будут сделаны в конце текущего месяца.

А между тем, по информации «Известий», компания Tele2 не планирует поднимать цены на сотовую связь в связи с тем, что ее абоненты и без того являются самыми платежеспособными, ежемесячно выплачивая оператору за услуги более двухсот восьмидесяти рублей, что на одиннадцать процентов больше среднего показателя по стране. «Вымпелком» заявил, что в ближайшее время тоже не планирует подниматель тарифы, но как долго продлится «заморозка» сказать не может. В «Билайне» же «заморозка» продлится «продолжительное время». По словам представителей компании, повышения цен не ожидается в «любом формате». В МТС и «Мегафоне» никакого ответа по поводу повышения цен на услуги не дали.

Отметим, эксперты сошлись во мнении, что уже сейчас сотовые операторы могут делать невидимые для абонентов шаги к повышению тарифов. Например, через снижения пакета минут, введения «копеечной» абоненткой платы за ранее бесплатные услуги, повышения стоимости звонков на определенные номера, к примеру, на «домашние» и «рабочие» телефоны.

Кстати, в Telecom Daily рассказали, что россияне готовы смириться с повышением стоимости услуг за мобильную связь и не планируют менять сотового оператора, даже если цены действительно «взлетят» на десять-пятнадцать процентов. В качестве ответа на вопрос: «Почему так?», эксперты издания предположили, что столь лояльное отношения к росту цен связано с улучшением качества услуг, предоставляемыми сотовыми операторами России: от возможности сконструировать индивидуальный тариф до оперативного решения проблем конкретного абонента.

О заметном подорожании сотовой связи уже сейчас заявили порядка семидесяти четырех процентов россиян, а большая часть опрошенных граждан заявили, что давно не верят в обещания операторов предоставить «самый низкий тариф по стране». Несмотря на это, каждый второй участник опроса заявил, что вряд ли совершит переход на новый тариф.

Екатерина Цой