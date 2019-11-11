telegr wh call

Новости

Сотовая связь в России резко подорожает

11 Ноябрь 2019, 15:20

Жить станем хуже: новые штрафы появятся в 2020 году

11 Ноябрь 2019, 15:00

Резонансное убийство 90-х раскрыли спустя 20 лет

11 Ноябрь 2019, 14:42

«Бог парковки» - водитель заблокировал движение в центре столицы

11 Ноябрь 2019, 14:40

Мобильную приемную открыл депутат Законодательного Собрания

11 Ноябрь 2019, 14:38

Российский спецназ прибыл в Китай

11 Ноябрь 2019, 14:20

Серебряные волонтеры решают проблемы здравоохранения на Сахалине

11 Ноябрь 2019, 14:06

"Просто забыли" - целая улица недоступна для жителей

11 Ноябрь 2019, 14:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Сотовая связь в России резко подорожает

теле

Цены на сотовую связь в России резко вырастут в следующем году. К такому выводу пришли эксперты страны в связи с проблемами, вызванными «законом Яровой» для мобильных операторов. Об этом сообщает DEITA.RU.

По информации представителей Telecom Daily, россиянам следует быть готовыми к тому, что уже в первых числах будущего года цены на сотовую связь «взлетят» от десяти до двенадцати процентов. В это же время сотрудники Content Review заявляют о грядущем росте стоимости «мобильных» тарифов от пятнадцати до двадцати пяти процентов.

Несмотря на разные прогнозируемые показатели, оба эксперта называют примерно одинаковые причины повышения цен. Во-первых, это давно «наболевшие» расходы мобильных операторов на исполнения «закона Яровой». Несколько месяцев назад власти отказались субсидировать деятельности сотовых компаний, вынужденных закупать дорогостоящее оборудование для длительного хранения данных переписок и записей разговоров россиян. Операторы, в свою очередь, заявили, что будут вынуждены в ближайшее время «задрать» цены, чтобы компенсировать затраты, исчисляющимися сотнями миллионами в год.

Вторая причина кроется в отмене роуминга внутри страны - получившие полную свободу пользования связью во время путешествий, россияне стали чаще и больше использовать мобильный интернет для совершения видео-звонков.

Эксперты заявили, что более точные прогнозы роста будут сделаны в конце текущего месяца.

А между тем, по информации «Известий», компания Tele2 не планирует поднимать цены на сотовую связь в связи с тем, что ее абоненты и без того являются самыми платежеспособными, ежемесячно выплачивая оператору за услуги более двухсот восьмидесяти рублей, что на одиннадцать процентов больше среднего показателя по стране. «Вымпелком» заявил, что в ближайшее время тоже не планирует подниматель тарифы, но как долго продлится «заморозка» сказать не может. В «Билайне» же «заморозка» продлится «продолжительное время». По словам представителей компании, повышения цен не ожидается в «любом формате». В МТС и «Мегафоне» никакого ответа по поводу повышения цен на услуги не дали.  

Отметим, эксперты сошлись во мнении, что уже сейчас сотовые операторы могут делать невидимые для абонентов шаги к повышению тарифов. Например, через снижения пакета минут, введения «копеечной» абоненткой платы за ранее бесплатные услуги, повышения стоимости звонков на определенные номера, к примеру, на «домашние» и «рабочие» телефоны.

Кстати, в Telecom Daily рассказали, что россияне готовы смириться с повышением стоимости услуг за мобильную связь и не планируют менять сотового оператора, даже если цены действительно «взлетят» на десять-пятнадцать процентов. В качестве ответа на вопрос: «Почему так?», эксперты издания предположили, что столь лояльное отношения к росту цен связано с улучшением качества услуг, предоставляемыми сотовыми операторами России: от возможности сконструировать индивидуальный тариф до оперативного решения проблем конкретного абонента.

О заметном подорожании сотовой связи уже сейчас заявили порядка семидесяти четырех процентов россиян, а большая часть опрошенных граждан заявили, что давно не верят в обещания операторов предоставить «самый низкий тариф по стране». Несмотря на это, каждый второй участник опроса заявил, что вряд ли совершит переход на новый тариф.     

Екатерина Цой

Читайте также:

Абонент временно недоступен: зэков прогонят с сайтов знакомств

Как не остаться без связи при ЧС

Власти отказались платить за «закон Яровой»

Популярное

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

Названы самые опасные лекарства для пожилых людей

Точное время мощного ливня назвали синоптики

Land Cruiser устроил беспредел и отделался от наказания
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...