При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в Гуанчжоу, миграционные власти выявляют оформленные визы, несоответствующие реальным целям. Для этого представители миграционных органов проводят меры выборочного контроля, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Генконсульство.

Так, таможенники могут провести индивидуальное собеседование, проверить содержимое сотовых телефонов, в том числе просмотреть все фотографии и видеоматериалы, ознакомиться с документами и даже прочитать переписку в мессенджерах.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации местные органы могут запретить въезд на территорию страны. В этом случае человек препровождается в специально отведенное помещение, где его не могут посетить ни представители консульства, ни авиакомпании. Кормят нарушителя единожды, а потом отправляют на родину ближайшим рейсом.

В связи с этим российское генконсульство просит россиян соблюдать требования китайского миграционного законодательства и быть готовым к проверочным мероприятиям на границе.

Столкнувшись на границе с трудностями, россиянам нужно в обязательном порядке проинформировать об этом генконсульство.

Екатерина Брязгунова