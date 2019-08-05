В международном аэропорту Гонконга отменили свыше 200 авиарейсов, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует интернет-издание South China Morning Post.

По имеющейся информацией, сотни рейсов отменили из-за городской забастовки и всплеска протестов. В общей сложности вылет 230 рейсов отложен до шести утра вторника, 6 августа. На данный момент в аэропорту функционирует только одна взлетно-посадочная полоса.

Администрация воздушной гавани рекомендует клиентам узнавать информацию о времени вылета на официальных сайтах аэропорта и компаний перевозчиков.

Ранее прошла информация о том, что с 20 августа в аэропорту Сан-Франциско невозможно будет приобрести бутилированную воду. Это происходит в рамках борьбы за чистую среду и отказа от пластика.

Екатерина Брязгунова