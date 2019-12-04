Сотрудница банка украла 8 миллионов у пенсионера

В Москве сотрудника банка обманула пенсионера на восемь миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Столичная полиция сообщила, что 83-летний мужчина написал заявление о том, что со счета в банке по неизвестной причине пропали его сбережения в размере 8 миллионов рублей. Уточняется, что своих данных житель столицы нигде не оставлял.

Оперативные службы установили, что сотрудница финансового учреждения изменила данные о владельце счета на имя своего знакомого. Правда, обналичить деньги злоумышленники не успели.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – сотрудницу банка и ее сына», - уточнили в ведомстве.

Сейчас злоумышленники под домашним арестом и уголовным делом за кражу.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда жертвами мошенников становятся клиенты банка. Более того, порой на риски идут и сами сотрудники финансовых учреждений, к примеру, «сливая» данные о своих клиентах или пользуясь конфиденциальной информацией.

Более того, DEITA.RU неоднократно писала о различных способах мошенничества с банковскими картами и счетами – начиная от телефонных звонков, и аферах и обманах в реальной жизни.

Александра Маслова