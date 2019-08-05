Женщина воспользовалась служебным положением для личного обогащения, сообщает DEITA.RU.

Брянские силовики пресекли деятельность нечистой на руку сотрудницы одного из местных банков, которая смогла сделать клиента своей финансовой организации беднее более, чем на десять миллионов рублей.

Как удалось установить сотрудникам ФСБ, в банке женщина занимала пост замдиректора учреждения. Пользуясь своим высоким положением, она смогла втереться в доверие к одному из клиентов и с помощью добытой конфиденциальной информации, похитить с его счёта денежные средства.

За стремление незаконно обогатиться на женщину завели два уголовных дела за мошенничество и отмывание денег. Экс-сотрудница банка уже арестована.

Дмитрий Шевченко