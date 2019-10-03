Сотрудница Сбербанка обворовывала молодежь

В столице Камчатки сотрудницу Сбербанка поймали на обворовывании молодых беспечных вкладчиков. Об этом сообщает DEITA.RU.

В УМВД города Петропавловск-Камчатского рассказали, как выглядели денежные махинации преступницы. Оказалось, что юридически подкованная девушка выискивала среди своих клиентов, возрастом до двадцати восьми лет и менее, тех, кому положены компенсационные выплаты по открытым до 1991 года банковским вкладам. Далее мошенница подсовывала ничего не подозревающим жителя полуострова бумаги на подпись, а поступающие средства присваивала через кассу - словно положенные деньги были переданы владельцам.

«Чтобы обеспечить себе конфиденциальность, сотрудница Сбербанка выдавала клиентам часть больших сумм конпенсаций.», - рассказали в полиции.

В итоге преступная схема была раскрыта. В ходе следствия были найдены одиннадцать обманутых владельцев вкладов. Общая сумма ущерба составила более шестидесяти восьми тысяч рублей.

На двадцатипятилетнюю женщину было заведено уголовное дело по статье «присвоение и растрата». Мошенница полностью признала свою вину и уже вернула все средства законным владельцам.

Как пояснил представитель Сбербанка, мошенничество удалось выявить во время внутренней проверки службы безопасности банка. Ущерб клиентам возместили полностью.

Екатерина Цой