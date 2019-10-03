telegr wh call

Новости

Огнеборцы во время учений отработали спасение людей в управлении АО «Восточный Порт»

3 Октябрь 2019, 12:23

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

3 Октябрь 2019, 12:15

Экстренную эвакуацию в столичной гимназии прояснили в МЧС

3 Октябрь 2019, 12:09

Оценку регулирующего воздействия нормативных актов делают обязательной для всех

3 Октябрь 2019, 12:02

Фото: Владивосток переименовали в Сети

3 Октябрь 2019, 12:00

Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр

3 Октябрь 2019, 11:45

Страшную трагедию предотвратил директор школы

3 Октябрь 2019, 11:30

В Хабаровских электрических сетях новый руководитель

3 Октябрь 2019, 11:26

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Сотрудница Сбербанка обворовывала молодежь

3 Октябрь 2019, 11:15

Женски руки пятитысячные банкноты

В столице Камчатки сотрудницу Сбербанка поймали на обворовывании молодых беспечных вкладчиков. Об этом сообщает DEITA.RU.

В УМВД города Петропавловск-Камчатского рассказали, как выглядели денежные махинации преступницы. Оказалось, что юридически подкованная девушка выискивала среди своих клиентов, возрастом до двадцати восьми лет и менее, тех, кому положены компенсационные выплаты по открытым до 1991 года банковским вкладам. Далее мошенница подсовывала ничего не подозревающим жителя полуострова бумаги на подпись, а поступающие средства присваивала через кассу - словно положенные деньги были переданы владельцам.

«Чтобы обеспечить себе конфиденциальность, сотрудница Сбербанка выдавала клиентам часть больших сумм конпенсаций.», - рассказали в полиции.  

В итоге преступная схема была раскрыта. В ходе следствия были найдены одиннадцать обманутых владельцев вкладов. Общая сумма ущерба составила более шестидесяти восьми тысяч рублей.

На двадцатипятилетнюю женщину было заведено уголовное дело по статье «присвоение и растрата». Мошенница полностью признала свою вину и уже вернула все средства законным владельцам.

Как пояснил представитель Сбербанка, мошенничество удалось выявить во время внутренней проверки службы безопасности банка. Ущерб клиентам возместили полностью.

Екатерина Цой

Читайте также:

Фантомные ДТП достали россиян

Указ губернатора о премиях чиновникам признали незаконным

Власти не поделили деньги в Приморье

Популярное

Штрафов ГИБДД не будет в плохую погоду

Путин лишил судебных приставов правового статуса

Госдума решила запретить наклейки на автомобилях

Эксперты предрекли рублю скорую смерть
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...